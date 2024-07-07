وزير الزراعة يستقبل رئيس جامعة سوهاج لبحث التعاون المشترك

استقبل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والذي حرص على تقديم التهنئة له بمناسبة توليه حقيبة وزارة الزراعة، كما أبدى رغبته في التعاون المشترك بين وزارة الزراعة ومراكزها البحثية، وجامعة سوهاج، لتطوير المشروعات الانتاجية الزراعية التابعة للجامعة، من بينها مركز تجميع الألبان، ومزرعتي الجامعة بالكوثر والكوامل البالغ اجمالي مساحتهما حوالي 500 فدان.

وأكد وزير الزراعة، حرصه على التعاون والتنسيق المشترك، فضلاً عن امكانية تقديم الدعم الفني والقني للمشروعات التي تم الإشارةاليها، من خلال المراكز البحثية التابعة للوزارة، من أجل تحقيق أقصى عائد اقتصادي لها، وزيادة الموارد.