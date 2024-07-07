مجاور: سأعمل علي عدة ملفات في شمال سيناء من بينها الاقتصاد

التقي اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، بمديري إدارات الديوان العام للمحافظة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالديوان العام بالعريش، في حضور اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفي.

ووجه المحافظ جميع العاملين بشمال سيناء وخاصة العاملين بالديوان العام ببذل قصاري جهدهم في تقديم الخدمات للمواطنين وفي انجاز الملفات الموكلة اليهم والاهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل المشكلات.

وأشار المحافظ أنه سيعمل علي عدة ملفات من بينها الملف الاقتصادي والذي يعد أهم الملفات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا علي أهمية التوازن ما بين الاقتصاد والامن وترتيب الأولويات.

وفي أول لقاء صحفي مع محافظ شمال سيناء الدكتور لواء خالد مجاور طمأن الدكتور لواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء اهالي سيناء على انهم أولى اهتمامته خلال اول مؤتمر صحفي بالعريش وقال المحافظ خلال المؤتمر ان التعامل سيكون مرن دون اي تجاوز في القانون وانه ليس غريبا على أهل سيناء ويعلم تماما مدي تعاونهم واخلاصهم الصادق واستعرض المحافظ جزء من تكوينه العلمي بحصولة على درجتين من الدكتوراة بجامعة القاهرة والاخري باحدي جامعات واشنطن المعروفة واكد ان التعامل بالعلم والمعرفة والفكر هو اسلوب ونمط حياه متكامل ويحقق التقدم في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.