علاء فاروق يستقبل وزير الري لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد الوزيران حرصهما على استمرار التعاون والتنسيق المشترك، في الموضوعات المرتبطة بالجانين، وعلى رأسها المشروعات القومية، وخاصة تطوير الري الحقلي، وتوعية وتشجيع المزارعين في مختلف المحافظات بأهمية والفوائد التي تعود على المزارعين نظير هذا التطوير.

واستعرض اللقاء أيضاً جهود وقرارات اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري، والتي من دورها المساهمة في تحقيق الاهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والري، ودعم المزارعين بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

