خالد مجاور: المواطن السيناوي لعب دورًا كبيرًا في نجاح العمليات بسيناء

عقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات في ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، علاء الدين عطوة، مستشار المحافظ لشؤون العلاقات العامة.

ووجه محافظ شمال سيناء الجديد الشكر للقيادة السياسية علي الثقة الغالية وتعيينه محافظا لشمال سيناء، مؤكدًا علي أنه سوف يبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين.

وأكد المحافظ أن مصر دولة قوية تقف علي أرض صلبة، برغم التهديدات التي تحيط بها علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية سواء الخارجية او الداخلية، وأن القيادة السياسية تعي هذه التهديدات تمامًا وتعمل علي مجابهتها.

وأضاف المحافظ، أن الفقر والحاجة وغياب مؤسسات الدولة خلال الفترات الماضية كان السبب الرئيسي في الإرهاب بشمال سيناء، وأن التمكين الاقتصادي نجح في القضاء علي الإرهاب، وأن المواطن السيناوي الشريف لعب دورًا كبيرًا في نجاح العمليات بسيناء.

وأشار المحافظ أنه سيعمل علي عدة ملفات من بينها الملف الاقتصادي والذي يعد أهم الملفات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا علي أهمية التوزازن ما بين الاقتصاد والامن وترتيب الأولويات.