إنفوجــراف.. الحصاد الأسبوعي لجامعة أسيوط

أصدرت جامعة أسيوط انفوجراف حول حصادها الأسبوعي؛ لأهم الأنشطة والبرامج والفعاليات، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 28 يونيو حتى 4 يوليو 2024.

وجاء الحصاد الأسبوعي كالتالي:

تقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بأصدق التهاني القلبية للشعب المصري بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو داعياً الله أن يُعيد هذه الذكرى على مصر الغالية، بالخير ، والمزيد من التقدم، والازدهار، والرخاء؛ في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

• الدكتور احمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط يجدّد تكليف الدكتور أحمد صلاح الدين قراعة مشرفاً عاماً على مركز الخدمة العامة بالقرية الأولمبية بالجامعة



• هندسة أسيوط تنافس في مسابقة "Ever Egypt" لتصنيع السيارات الكهربائية والتي تنظمها أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع جامعة عين شمس.



• رئيس جامعة أسيوط يصدر قراراً بتجديد تكليف الدكتور علي حسين مديراً لمركز تطوير نظم المعلومات الإدارية بجامعة أسيوط



• في إطار حملة جامعة أسيوط " معاً .. نحو جامعة خضراء مستدامة" في الحلقة (9 ) الدكتور محمد حلمي الحفناوي وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة يؤكد أن جامعة أسيوط تحرص على تطبيق معايير العمارة الخضراء والاستدامة.



• جامعة أسيوط تشهد تكريم المشاركين في الندوة التثقيفية (٦٣) لقوات الدفاع الشعبي والعسكري بحضور الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب



• جامعة أسيوط الأهلية تعلن خطتها للفعاليات والأنشطة الصيفية للعام الجامعي 2023/ 2024 والدكتور المنشاوي يؤكد علي تفعيل الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة بين الشباب لتسليحهم بالوعي من أجل الوطن



• في إطار تحالف جامعات إقليم أسيوط : جامعة أسيوط تطلق قافلة طبية شاملة بالاشتراك مع طب الوادى الجديد للكشف على أهالي مدينة الداخلة



• فنون جميلة أسيوط تنظم معرضاً فنياً بعنوان "التقنيات الحديثة في التصميم، والاستفادة منها في إثراء المواطنة البيئية بحضور الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث



• المنشاوي يصدر قرارين بكلية الطب ومعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، شملا؛ تعيين الدكتور محمد مقبول أحمد مقبول الأستاذ بقسم جراحة التجميل بكلية الطب بالجامعة؛ رئيساً لمجلس القسم، وتعيين الدكتور عادل جمعة محمد جبر الأستاذ بقسم طب الأورام، وأمراض الدم السرطانية، بمعهد جنوب مصر للأورام؛ رئيساً لمجلس القسم.



• جامعة أسيوط تعلن عدم مسئوليتها عن تنظيم حفلات التخرج الطلابية التي تتم خارج الجامعة.



• تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو : جامعة أسيوط تستعرض انجازاتها من الافتتاحات وأعمال التجديد والتطوير 2023 / 2024

• في إطار حملة جامعة أسيوط؛ " معاً .. نحو جامعة خضراء مستدامة" في الحلقة (10 ) الدكتور محمد عبدالعظيم نايل مدير مركز إدارة الطاقة يؤكد أن جامعة أسيوط تحرص على تطبيق الاستدامة فى جميع جوانب استهلاك وإنتاج الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة.



• المنشاوي يستعرض أبرز الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين جامعة أسيوط والمؤسسات والهيئات الدولية خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.



• رئيس جامعة أسيوط يشهد انطلاق فعاليات برنامج التدريب الصيفي بمركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بالجامعة وتوجيهات بالتوسع في تقديم خدمات المركز



• رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع مجلس إدارة نادي الجامعة الجديد لمتابعة خطة التطوير والخدمات المقدمة ويؤكد على توفير الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والرياضية لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم



• جامعة أسيوط تنظم ملتقى للتعرف على نظم وأساليب الجرد المخزنى



• القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط تطلق أنشطتها الصيفية المميزة



• المنشاوي يستعرض أبرز إنجازات الجامعة في مجال الجودة والاعتماد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م ويؤكد أن جامعة أسيوط تحقق تقدماً كبيراً في اعتماد الكليات والبرامج الدراسية والمعامل والتميز الحكومي



• جامعة أسيوط تتصدر الجامعات المصرية وتحتل المرتبة 75 عالمياً في مجال المحافظة على المياه في التصنيف العالمي THE Impact 2024 الإنجليزي لمعايير الاستدامة والدكتور المنشاوي يؤكد أن جامعة أسيوط تفوقت في ٤ معايير رئيسة وهي: المحافظة على المياه ومكافحة الجوع والمساعدة في القضاء على الفقر والطاقة النظيفة



• رئيس جامعة أسيوط يفتتح معارض أقسام كلية التربية النوعية والحفل الموسيقي السنوي 2023 /2024 ويشيد بتميز الأعمال الفنية بالمعارض ويؤكد دعم الموهوبين والمبدعين من أبناء الجامعة



• جامعة أسيوط تنظم ندوة تثقيفية حول "أسيوط مهد الحضارة" بحضور الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



• جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج الدفعة (٦٢) لكلية الزراعة بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب



• فريق جامعة أسيوط "إيناكتس" يفوز في مسابقة "Action with Africa" ويتأهل ضمن أفضل ست فرق جامعات أفريقية إلى التصفيات النهائية عالمياً والمنشاوي يعلن أن إيناكتس جامعة أسيوط الفريق المصري الوحيد المتأهل للنهائيات من بين (١٠٠) فريق مشارك من مختلف جامعات العالم



• رئيس جامعة أسيوط يهنئ الدكتور أيمن عاشور بعد تجديد الثقة للاستمرار بقيادة حقيبة وزارة التعليم العالي



• جامعة أسيوط تنظم احتفالية كبرى بالذكرى الحادية عشرة لثورة ٣٠ يونيو .. ورئيس الجامعة يؤكد أن الاحتفالية فرصة للتعبير عن حب الوطن وتجديد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة



• المنشاوي يستقبل مدير منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط لتقديم خدمات للطلاب ذوي القدرات الخاصة بجامعة أسيوط



• جامعة أسيوط تنظم ندوة تثقيفية للاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة ٣٠ يونيو حول " دور ثورة يونيو في الحفاظ على الأمن القومي المصري" والمنشاوي يقدم تحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار مؤكداً مواصلة العمل على بناء الوطن



• رئيس جامعة أسيوط يهنيء اللواء هشام أبو النصر بثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظاً لأسيوط

• المنشاوي يهنئ السيد طاهر حسن بمناسبه التجديد رئيسا للإدارة المركزية لمكتب رئيس جامعة أسيوط

• المنشاوي يستعرض أبرز أنشطة جامعة أسيوط وفعالياتها الهادفه إلى خلق فرص عمل للشباب والتدريب والتأهيل خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

• جامعة اسيوط تهنئ الدكتور مينا عماد لتعيينه نائبا لمحافظ أسيوط

• بحضور وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي، المنشاوي يشهد فعاليات توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية.

