التكنولوجيا البيئية:" نستطيع صناعة بلاستيك من قشر البطاطس والموز

صرح دكتور تحسين شعلة، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية وعضو الاتحاد العربي للمناخ والبيئة، بضرورة فصل المخلفات من المنبع لأن ذلك يمثل توفير عملة صعبة؛ مشيرا الى احتواء القمامة على بلاستيك وزجاج وورق وغيرها من المخلفات التى تصلح لاعادة التدوير.

قائلا: "ان البلاستيك المكون من مادة البولي ايثلين يحتاج الى٥٠٠ سنة من أجل التحليل، في حين اننا من الممكن بان نستعين من البلاستيك المكون من المواد الطبيعية امثال قشر البطاطس وقشر الموز وغيرها من المخلفات، الذي يتحلل في غضون ٧ ايام ونستفاد به بعد ذلك الى ثماد عضوى يفيد التربة ويعود اليها مرة اخرى بدون وقوع أي ضرر على البيئة بأي شكل من الاشكال"، منوها الى ان هذا الشكل يعتبر من أحد التوجهات الى الاقتصاد الاخضر، والتنمية المستدامة والذي يعد من أهم أهداف مصر ب٢٠٣٠.

واكد شعلة في تصريح صحفي خاص، بان الدولة تسعى الى دعم الشركات الناشئة التى تهدف الى الحفاظ على البيئة ونشر الاقتصاد الاخضر في مشاريعهم الاستثمارية، وعدم الحاق اي ضرر بها، مشيرا الى ان هناك الكثير من المواطنين الذين يحتفظون بالاجهزة الالكترونية المعطله بمنازلهم في حين انها تمثل كنز كبير من العملة الصعبة.

واكد رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية، بان كثير من المواد الخام الذي يتم استيرادها بالعملة الصعبة هى بالفعل موجودة بالبلاد من مخلفاتها؛ وذلك من خلال تحويلها الى الصورة الاصلية لها واعادة استخدامها مرة اخرى، وهنا بنحافظ على البيئة ونقلل الاحتباس الحراري واضراره.