مدير أمن كفر الشيخ يقدم التهنئة للمحافظ ونائبه بالديوان العام

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصب محافظ كفر الشيخ، متمنيا له التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية.

كما قدم اللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، التهنئة للدكتور عمرو البشبيشى، لتجديد ثقة القيادة السياسية، بتولية منصب نائب محافظ كفر الشيخ، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.

وخلال اللقاء بحث محافظ كفر الشيخ، ومساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، عددًا من الملفات الأمنية الخاصة بمحافظة كفر الشيخ، والتعاون والتنسيق والتكامل بين المحافظة ومديرية الأمن في أهم الملفات من أجل مصلحة المواطن.

‏جاء ذلك بحضور المستشار حامد عيساوي، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، والعقيد شريف عبود وكيل إدارة مرور كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

IMG-20240707-WA0032

IMG-20240707-WA0033

IMG-20240707-WA0030

IMG-20240707-WA0031