قمامة وانتشار الباعة الجائلين.. جولة لمحافظ الدقهلية تكشف فوضى بالمنصورة

اكتشف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، سلبيات عدة خلال جولة ليلية مفاجئة بشوارع مدينة المنصورة ومستشفى طلخا المركزي، الامر الذي جعله يصدر عدة توجيهات فورية لمدير إدارة مرور الدقهلية، ورؤساء الأحياء بنطاق شرق وغرب المنصورة ووكيل وزارة الصحة.

جولة لمحافظ الدقهلية تكشف فوضى فى المنصورة:

بدأت جولة المحافظ من 9 مساءا أمس السبت وحتي الساعة 1 صباحا ومنذ الصباح الباكر في تمام الساعة 7 صباحاً بشوارع مدينة المنصورة مستشفي طلخا للوقوف علي مدي مستوى النظافة والإشغالات وانتظام الحركة المرورية وتقديم الخدمات الطبية للمرضي .

وتجول محافظ الدقهلية في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية ورصد تجمعات القمامة والإشغالات موجها رؤساء الأحياء شرق وغرب المنصورة بسرعة التعامل معها .

وشملت الجولة شوارع ( الجيش - قناة السويس - جديله - عبدالسلام عارف - الترعة - آداب - الجلاء - جيهان - أحمد ماهر - شارع الجمهوريه - المشايه السفليه ) حيث رصد تجمعات للقمامه بهذه الشوارع ووجود اشغالات بشكل كبير من الباعة الجائلين بشارع الجلاء وخروج أصحاب الكافيهات بشارع قناة السويس عن أماكنهم الي الشارع مما يعيق الحركة المرورية .

ووجه اللواء " مرزوق " لرؤساء المنطقه المركزيه ( حي شرق - حي غرب - مركز المنصوره ) بتكثيف أعمال النظافة بمختلف شوارع مدينة المنصورة الرئيسيه والفرعية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه النباشين ، ورفع الاشغالات سواء كانت باعة جائلين أو أصحاب محلات أو مطاعم او كافيهات وغيرها.

تكثيف التواجد المروري بشوارع المنصورة لتسيير الحركة المرورية:

كلف " المحافظ " العميد هشام دياب مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري في الشوارع والمناطق الأكثر ازدحاماً بمدينة المنصورة لتيسير الحركة المرورية وخاصة أوقات الذروة الصباحيه والمسائية .

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى طلخا المركزي:

كما تفقد اللواء " مرزوق " استقبال مستشفى طلخا والتقى بالمرضي واطمئن علي صحتهم والخدمة المقدمه لهم ووجه لمدير المستشفي بسرعة استبدال الترولي الخاص بنقل المرضى الي الاستقبال بترولي جديد ، وكلف وكيل وزارة الصحه بمتابعة تقديم الرعاية الطبية للمرضي والمترددين علي المستشفيات .

وأكد " المحافظ " علي أن العمل علي مدار 24 ساعه من الشارع ولا تواجد لمسئول داخل مكتبه الجميع مع المواطنين بالشارع ، مشيراً إلي أن العمل الميداني هو سر النجاح من خلالها يتم اكتشاف المشاكل وحلها وتلبية مطالب المواطنين .

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