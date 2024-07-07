متطوعو الشباب والرياضة بسيناء يشاركون في تخزين مساعدات غزة

يواصل شباب التطوع بمركز شباب 6 اكتوبر بشمال سيناء، العمل على مدى الساعة لاستقبال وتخزين المساعدات القادمة لأشقائنا في فلسطين.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن العمل التطوعي والأنشطة المتعلقة به تساعد على الحفاظ على تطور المجتمع، مضيفا أن متطوعي الشباب والرياضة يعملون على تقديم الدعم النفسي للعالقين من الأشقاء الفلسطينيين في شمال سيناء، بجانب توفير الأدوية للحالات المرضية منهم بالمحافظة.

وشدد عبدالوهاب، وفق بيان، على أن ذلك العمل يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.