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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزراة الرياضة بشمال سيناء تناقش خطة تطوير المنشآت الشبابية

وكيل وزراة الشباب
وكيل وزراة الشباب والرياضة بشمال سيناء يناقش خطة تطوير المنش
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عقد إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيبناء سيناء، اجتماعاً  لمناقشة الفرص الاستثمارية الجديدة، وكذلك مناقشة عددًا من ملفات الإنشاءات الشبابية والرياضية بالمحافظة .

 أكد وكيل الوزارة، ضرورة المتابعة الدورية لكافة الملفات المتعلقة بالانشاءات الشبابية والرياضية والاستثمارية ، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع السيناوي.

ولفت حسن عبدالوهاب، إلي أهمية المشروعات الاستثمارية في المجال الشبابي والرياضي، مشيرًا إلى أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري، والذي يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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