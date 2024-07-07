75 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

قال المهندس سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 75 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3155 جنيهًا، ولامس مستوى 3240 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3230 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 65 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2326 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2391 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3600 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2700 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2100 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 25200 جنيه.

كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3220 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3230 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وأوضح إمبابي، أن أسواق الذهب خلال تعاملات أمس السبت، سجلت فجوة سعرية بلغت نحو 10 جنيهات، ثم تراجعت مرة أخرى إلى صفر، لتتداول الأسواق أسعارًا عادلة، محسوبة وفقًا لسعر الدولار الرسمي، وسعر الأوقية بالبورصة العالمية.

وأضاف، أن استمرار توجه السوق المحلي لتصدير الذهب الخام، هو الدافع لخفض الأسعار الحالية.

ووفقًا لتقارير “آي صاغة”، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.6 %، وبقيمة 20 جنيهًا، خلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3175 جنيهًا، ولامس مستوى 4 آلاف جنيه في يناير الماضي، واختتم التعاملات عند 3155 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية التعاملات بنسبة 12.8% ، وبقيمة 264 دولارًا خلال نفس الفترة، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا، ولامست مستوى 2451 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها، وسجلت في تعاملات اليوم نحو 2326 دولارًا.

في سياق متصل، كشفت بيانات رسمية، عن إحجام البنك المركزي الصيني عن شراء أي سبائك ذهب في شهر يونيو الماضي، للشهر الثاني على التوالي، وظلت كمية السبائك التي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني دون تغيير عند 72.8 مليون أوقية بنهاية الشهر الماضي.

ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، لا يزال نحو 20 بنكًا مركزيًا يتوقعون زيادة حيازاتهم من الذهب العام المقبل، مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية والمالية المتزايدة.