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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العثور على جثة طفلة مقتولة بالفيوم

أرشيفية
أرشيفية
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عثر أهالي قرية أبجيج بمركز الفيوم بمحافظة الفيوم على جثة طفلة مقتولة داخل جوال وملقاة أمام منزل في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت تصرف جهات التحقيق.
 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم محافظة الفيوم يفيد بعثور الأهالي بقرية أبجيج على جثة طفله داخل شوال وملقاه أمام منزل والده.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم إلى مكان الحادث تبين وفاة فتاة تدعي «سما .م.ج.م »، مقيمة بقرية أبجبج بمركز الفيوم، تبين قيام أسرة الطفلة بإبلاغ عن اختفاءه منذ فترة.


تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة والتي أمرت بتشكيل فريق بحث لكشف لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبي الواقعة.

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