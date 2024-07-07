رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح فعاليات البرنامج التدريبي "صيانة الأجهزة العلمية"

افتتح الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات البرنامج التدريبي صيانة الاجهزة العلمية و الذي تنظمه وحدة المعامل و الاجهزة العلمية بالجامعة بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي خلال الفترة من 7 الى 9 يوليو 2024 بحضور الدكتور اشرف ابو الوفا عميد كلية الصيدلة و المهندس محمد الجندي خبير صيانة الاجهزة العلمية والدكتور حسن احمد مدير وحدة المعامل و الاجهزة العلمية والدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة .

وأكد رئيس الجامعة أهمية برامج بناء قدرات العاملين بالجامعة في تطوير المهارات و تنمية المعارف مشيدا بالتعاون المثمر بين وحدة الاجهزة العلمية ومركز التطوير الوظيفي في الاعداد لهذا البرنامج الهام حيث تعد الاجهزة العلمية والطبية من اهم مقومات العمل بكليات الجامعة و المستشفيات الجامعية مشيرا الى اهمية الادارة الاحترافية للأجهزة لتحقيق الاستفادة القصوى . ووجه رئيس الجامعة الشكر للمهندس محمد الجندي على تعاونه مع الجامعة في تطوير منظومة صيانة الاجهزة العلمية والطبية

وتحدث الدكتور اشرف ابو الوفا عميد كلية الصيدلة عن اهمية التدريب في تعزيز الحصيلة المعرفية للمتدربين واستدامة تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية

وأكد الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة الاثر الايجابي للبرامج التدريبية التي نظمتها الجامعة مؤخرا في ادارة دولاب العمل واشاد بدعم رئيس الجامعة لمنظومة التدريب واتمتة الخدمات حيث تم اطلاق النسخة التجريبية من التطبيق الإلكتروني لصيانة الاجهزة العلمية .

ووجه المهندس محمد الجندي الشكر لرئيس الجامعة على اهتمامه بتطوير منظومة الاجهزة الطبية بالجامعة وحجم الانجاز الذي تحقق مؤخرا بصيانة وتشغيل العديد من الاجهزة العلمية والطبية بالمستشفيات الجامعية و الكليات ودعم رئيس الجامعة لإنشاء مركز صيانة للأجهزة العلمية بالجامعة.

وأشار الدكتور حسن احمد مدير وحدة المعامل و الاجهزة العلمية بالجامعة انه يشارك بالبرنامج التدريبي مجموعة متنوعة من منسوبي الجامعة من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والفنيين بالكليات و المستشفيات الجامعة.

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