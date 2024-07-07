غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الناقورة بلبنان دون وقوع إصابات

استهدفت غارة شنتها الطائرات الحربية الاسرائيلية على بلدة الناقورة بلبنان منزلا يعود لآل مهدي، مما أسفر عن أضرار مادية فقط دون وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية للإعلام، أن صواريخ اعتراضية انفجرت فوق أجواء بلدتي يارون وميس الجبل في القطاع الأوسط.

كما حلق طيران مسير واستطلاعي فوق القطاعين الغربي والأوسط، وشن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة عيتا الشعب.