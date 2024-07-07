وزير الشباب والرياضة يعلن تشكيل لجنة قانونية لبحث ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة قانونية بشأن ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب نادى مودرن فيوتشر، بعدما أثيرت بعض الأحاديث حول وفاته وما تعرض له في الفترة الماضية.

وكشف صبحى في تصريحات تلفزيونية، إنه سوف يتم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الأمر، قائلاً: "ليست طرفًا في هذا الأمر ولديها الجزء الإداري والرقابي".

واكمل صبحى حديثه، قائلاً: "اللجنة تضم مستشارين من القضاة على درجات عالية من المستوى القضائي، وبحث كل النتائج بشكل عاجل وكل دورة العمل والأجواء الإدارية حتى جميع الأمور المرتبطة بالوكلاء".

وأنهى حديثه قائلاً: "واللجنة تعمل بشكل عاجل، وهناك تتبع للرأي العام وبكل مستجد وبشكل منظم".



وأصدر نادي مودرن سبورت بيانا حول ما أُثير عن أحمد رفعت عقب وفاته.

ونعى نادي مودرن سبورت ببالغ الحزن والأسى الفقيد المرحوم اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت واللاعب الدولي الذي يعد من المواهب المتميزة في ملاعب الكرة المصرية، ويشهد له الجميع بحسن الخلق بالإضافة إلى امتلاكه الخبرات المحلية والدولية في التعامل مع أي موقف.



وأكد نادي مودرن سبورت أن جميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعبر عن الحقيقة، وأن اللاعب لم يتعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية، كما أن اللاعب تم الاهتمام به والعناية به من قبل مجلس إدارة النادي في جميع الأمور وعلى أكمل وجه، وكان ذلك أبسط حق من حقوقه على النادي لكونه فردا من أفراد العائلة داخل النادي ومجلس إدارته.



وأهاب بجميع المتعاملين في مجال الرياضة والإعلام وباقي أفراد الشعب المصري بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.