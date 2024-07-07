تنفيذا لتوجيهات المحافظ.. نقل مقلب القمامة من جوار المنطقة الأثرية بأخميم

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بنقل مقلب القمامة الموجود بالقرب من المنطقة الأثرية إلى أطراف المدينة، كما تم التنسيق بين إدارة المرور والمواقف بالمحافظة لتنظيم وضبط الحركة داخل موقف سيارات الأجرة بالمدينة.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء دكتور عبد الفتاح محمد سراج محافظ سوهاج خلال زيارته الأخيرة لمدينة أخميم أول أمس الجمعة وفي متابعة لتنفيذ توجيهات السيد المحافظ قامت الوحدة المحلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ عقود تأجير الكافيتريات المحيطة بالمنطقة الأثرية، وذلك لمخالفة أصحابها وعدم الإلتزام بالضوابط والشروط المنظمة لعملية التعاقد، مع إحالة المتسبب في تأخير تحصيل أجور التعاقد الشهرية إلى جهات التحقيق.



كما قامت الوحدة المحلية بأخميم بالتنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية ومنع الازدحام والتكدس بالطريق المؤدي إلى المنطقة الأثرية بداية من مركز شرطة أخميم وحتى مقر مجلس المدينة القديم.