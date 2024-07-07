23 شهيدًا إثر سلسلة من الغارات الإسرائيلية على غزة

قال يوسف أبوكويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إنه منذ فجر اليوم، ارتقى 23 شهيدًا إثر سلسلة من الغارات التي شنَّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأضاف أبوكويك، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال استهدفت منزلًا في بلدة الزوايدة بوسط القطاع وحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس أن طواقم الإسعاف تمكَّنت من انتشال 5 شهداء، ثلاثة منهم بمنطقة كرم أبوسالم جنوب شرق قطاع غزة، وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلهم، وبعدما أطلق سراحهم جرت عملية تصفية عسكرية لهؤلاء الشهداء، إذ وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي وعُثِرَ في أيديهم على آثار حبال وقيود كانت تكبلهم.