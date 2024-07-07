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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

السعودية
السعودية
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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم السبت وفاة الأميرة الفهده بنت عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الفهده بنت عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف البيان: "سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 7 رمضان 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".
وتابع الديوان الملكي في بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود