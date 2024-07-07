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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل وزارة الشباب بالمنيا يتفقد عددا من المنشآت

وكيل وزار الشباب
وكيل وزار الشباب والرياضة بالمنيا يتفقد عدد من المنشأت
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تفقد مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا اليوم الأحد عدد من المنشأت الشبابية والرياضية بالمحافظة للوقوف على مستجدات العمل بتلك الهيئات ومتابعة سير العمل وخطوات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والطاقة والصيانات والتطوير بتلك المنشأت.

وزار وكيل وزارة الشباب والرياضة مركز شباب دماريس وتفقد مقر الابتكار وريادة الأعمال مبادرة رواد مصر بالتعاون مع البنك المركزي المصري ، وكذلك قاعة الحاسب الآلى وحديقة الطفل وأماكن الاستثمار وقاعة الفنون ، كذلك تم تفقد نزل الشباب الدولى للوقوف على آخر مستجدات العمل ونادى المنيا الرياضى فرع المنيا الجديده لمتابعة أعمال التطوير بالنادى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب و احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، والدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة و علاء الدين على مدير إدارة شباب المنيا والدكتور أحمد عبدالحكم أدارة الرياضة.

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