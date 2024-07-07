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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة مياه شرب بالزقازيق

إصلاح كسر بماسورة
إصلاح كسر بماسورة مياه
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طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الجهات المعنية بسرعة إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب بطريق عمر شاهين اتجاه القنايات بمدينة الزقازيق ورد الشئ لأصله وعودة الحياة إلى طبيعتها.

ومن جانبه توجه رئيس مركز ومدينة الزقازيق إلى طريق عمر شاهين اتجاه القنايات لمتابعة أعمال إصلاح الكسر بماسوره المياه 200 ملي قطر 8 بوصة  ، والتي تخدم أهالي منشية مبارك وشيبه والنكارية.

وأشار شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق  أن أعمال الإصلاح تمت بشكل سريع حيث تم قطع الجزء المكسور والإستعانة بلودر حفار صغير  وسيارة كسح  وتم شراء المهمات اللازمة لعملية إصلاح الكسر الحادث  بماسورة مياه الشرب.

وتم الإنتهاء من أعمال الإصلاح وجاري توصيل المياه إلى المناطق التي شهدت ضعف في التوصيل نتيجة أعمال إصلاح العطل.

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