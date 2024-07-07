فارسكور تشهد الاستعدادات النهائية لختام ورش "مصر جميلة"

شهد قصر ثقافة فارسكور، الاستعدادات النهائية لحفل ختام فعاليات ورش "مصر جميلة" المعنية باكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة دمياط، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

وعقد مدربو الورش، أمس السبت، اجتماعا مع المتدربين للوقوف على آخر استعدادات الحفل، وتوجهوا خلاله بتقديم عدة نصائح للمشاركين أهمها التركيز أثناء الوقوف على خشبة المسرح، والعمل الجماعي لخروج العرض في أبهى صوره.

أعقب ذلك إجراء تدريبات مكثفة خلال البروفة النهائية، للتأكيد على التوافق الحركي مع الجمل الموسيقية.

ومن المقرر أن يقام حفل الختام في الخامسة من مساء اليوم الأحد على مسرح القصر، ويتضمن عرضا بعنوان "بلدنا حلوة" يشتمل على خمس فقرات استعراضية نتاج الورش التدريبية التي أقيمت على مدار الخمسة أيام الماضية، وهي: ورشة "الرسم" للفنان شادي قطامش، "الأداء المسرحي" للمخرج حسن النجار، و"الأداء الحركي" للمخرج كريم خليل.

ويشتمل ديكور العرض على جدارية تعكس خصوصية وعراقة مدينة دمياط، وهي من تصميم المشاركين بالورشة الفنية.



ورش "مصر جميلة" تقدمها الإدارة العامة لرعاية المواهب برئاسة المخرج محمد صابر، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.

وتضمن البرنامج جزءا نظريا وآخر تطبيقي بواقع 3 ساعات لكل ورشة تدريبية، بمشاركة أكثر من 60 موهوبا، وذلك داخل قاعات قصر ثقافة فارسكور وفي عدد من الأماكن الخارجية، ومن المقرر أن تعمم الورش بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.

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