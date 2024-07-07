إصابة رودريجو تقلق ريال مدريد

أقلق البرازيلي رودريجو جويس، إدارة وجماهير ريال مدريد الإسبانى، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته في بطولة كوبا أمريكا 2024، أمام منتخب أوروجواى.

وطلب رودريجو جويس لاعب ريال مدريد، الخورج من ملعب المباراة التى جمعت البرازيل بنظيره أوروجواى، بعد أن تعرض لتدخل عنيف من قبل ناهيتان نانديز، الذي حصل على أثره بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل تقنية الفيديو.

وتأهل منتخب أوروجواي لنصف نهائى كوبا أمريكا 2024، على حساب البرازيل، عقب فوزه بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وودع رودريجو المعلب بعد طلب من المدرب الخروج، لأنه لا يستطيع تحمل الألم، وذهب إلى غرفة الملابس لإجراء الفحوصات الأولية.

أشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن ما رفع حالة القلق تجاه رودريجو أنه غادر ملعب أليجيانت (لاس فيجاس) يعرج ويواجه صعوبة في المشي.

وكشفت "آس"، أن هناك شكوكًا حول إمكانية لحاق رودريجو بفترة إعداد ريال مدريد، استعدادًا للموسم الجديد.



