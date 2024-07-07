رفع 80 طن مخلفات صلبة بأبوقرقاص بالمنيا

نفذت الوحدات المحلية القروية التابعة لمركز ابوقرقاص بالمنيا اليوم الأحد برئاسة المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص حملة نظافة مكبرة بمدينة ابوقرقاص.

وأشار "رئيس مركز ابوقرقاص إلى أن تنفيذ هذه الحملة يأتى تفعيلا لخطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص التى تستهدف رفع التراكمات بأنحاء مدينة ابوقرقاص ، مضيفا تم رفع ٦٠ طن مخلفات و أتربة وتقليم اشجار بالشوارع والميادين لتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.

واكد ايضا رئيس مركز ابوقرقاص أن الهدف الرئيسي للحملة رفع كفاءة مستوى النظافة في المدينة والقرى المحيطة، من خلال تنظيف الطرق الفرعية والشوارع وتسويتها وتهيئتها لتسهيل حركة المواطنين والسيارات، وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة لتوفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين.

وكانت الحملة تحت إشراف رائد محمد مدير ادارة المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص .

FB_IMG_1720353566401

FB_IMG_1720353560961

FB_IMG_1720353563877

FB_IMG_1720353543933

FB_IMG_1720353541622

FB_IMG_1720353536772

FB_IMG_1720353539346

FB_IMG_1720353534680