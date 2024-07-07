"تمزق أربطة وكدمات".. نشوى مصطفى تطمئن جمهورها بعد الحادث

وجهت الفنانة نشوى مصطفى رسالة شكر إلى كل جمهورها والمتابعين، بعد إعلان تعرضها لحادث أمس، وسط حالة من تعليقات الدعاء لها والإطمئنان عليها.

ونشرت الفنانة نشوى مصطفى رسالة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"لتوجه الشكر لجمهورها وتطمئنهم.

وجاءت الرسالة "انتم نعمة كبيرة ورزق كبير فى حياتى الف شكر الف شكر لله اللي رزقنى بمحبتكم نفسى ارد عليكم واشكركم واحد واحد والله بشكل شخصى".

وتابعت الفنانة نشوى مصطفى "انا بفضل الله بخير شوية رضوض وتمزق اربطة وكدمات الحمد لله والشكر لله صحيح العربية اتدمرت وللاسف مش مأمنة بس ربنا فدانى بيها الحمد لله الف حمد وشكر لله ربنا يحافظ عليكم وعلى كل حبايبكم وباعتذر انى قافلة التليفون لسه مخضوضة ثوانى صحيح بس منتهى الرعب اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم "(فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)".

يشار أن الفنانة نشوي مصطفى قد نشرت على صفحتها الشخصية أمس منشور بتعرضها لحادث سير خلال الساعات القليلة الماضية، وتحطمت سيرتها وقد نجت وخضعت لبعض الفحوصات والاشعة الطبية.