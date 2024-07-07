صعود جماعي لمؤشرات البورصة.. والسوقي يربح 14.5 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الأحد - أولي جلسات الاسبوع، وزاد رأس المال السوقي بنحو 14.5 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 1.923 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.84%، ليغلق عند مستوى 28,602.14 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.13%، ليغلق عند مستوى 6,293.21 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.91%، ليغلق عند مستوى 9,140.49 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 2,775.25 نقطة.

وصعد مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.76% ليغلق عند 34,990.59 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.84%، ليغلق عند مستوى 12,359.24 نقطة، وصعد مؤشر EGX SP، بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 2,775.25 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 110.9 مليون جنيه، 5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين للمصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 115.9 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.6 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 979.3 مليون سهم، من خلال 104.3 ألف صفقة منفذة.