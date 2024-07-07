سامي حجاوي: الحكومة الفلسطينية وضعت عدة محاور لخطة جديدة لإغاثة الشعب الفلسطيني

قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث أعد الخطط والبرامج اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف حجاوي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تدميرا ممنهجا على كل مقومات الحياة في الضفة الغربية.وأوضح وزير الحكم المحلي الفلسطيني، أن الحكومة الفلسطينية وضعت عدة محاور لخطة جديدة لإغاثة الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الخطة تتضمن إعادة بناء البلديات والبنية التحتية في قطاع غزة على مدار الأشهر الستة الأولى منها.

وأشار وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إلى أن خطة الحكومة تتضمن إزالة 40 مليون طن من الركام خلفتها الحرب الإسرائيلية على غزة، فضلًا عن تمديد شبكات المياه والصرف الصحي وإزالة النفايات المتراكمة في قطاع غزة، وإصلاح شبكتي الكهرباء والاتصالات في قطاع غزة.