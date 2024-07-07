إصابة 9 أشخاص بينهم أجانب في حادث تصادم بالغردقة

أصيب ظهر اليوم الأحد عدد 9 أشخاص بينهم مصري واحد و8 من السياح الأجانب، وذلك في حادث تصادم سيارتين ميكروباص علي الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة.



وعلى الفور تم الدفع بعدد 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 8 سائحين من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى مصري.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة.

فيما أشار مصدر طبي، أن المصابين هم 4 دنماركيين بالإضافة إلى 4 فرنسيين، مضيفًا أن المصابين حالتهم مستقرة، والإصابات ما بين كدمات وسحجات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب الحادث.