ads
الأحد 07 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 9 أشخاص بينهم أجانب في حادث تصادم بالغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب ظهر اليوم الأحد عدد 9 أشخاص بينهم مصري واحد و8 من السياح الأجانب، وذلك في حادث  تصادم سيارتين ميكروباص علي  الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة.


وعلى الفور تم الدفع بعدد 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 8 سائحين من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى مصري.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة.
فيما أشار مصدر طبي، أن المصابين هم 4 دنماركيين بالإضافة إلى 4 فرنسيين، مضيفًا أن المصابين حالتهم مستقرة، والإصابات ما بين كدمات وسحجات.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب الحادث.

إصابة 9 أشخاص الاسعافات الاولية الطريق الدائري تصادم سيارتين ميكروباص حادث تصادم سيارتين حادث تصادم سيارتين ميكروباص