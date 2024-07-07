تحرير 348 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية بالمنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بشن وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات.

و ترأس رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا بالتنسيق مع مسؤولي الصحة والتموين، حملة تفتيشية، حيثتم المرور المفاجئ على المخابز البلدية بقري المركز، وأسفرت الحملة عن تحرير 43 محضراً لنقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، أعلن المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، عن إغلاق 4 مخابز بلدية بمركز قويسنا لمدة شهر واحد كعقوبة إدارية لمخالفتهم اللوائح والقوانين والتوجيهات الوزارية، وتحرير 305 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال يومين من الحملات التفتيشية المكثفة.

وتنوعت المحاضر بين 178 محضراً لمخالفات المخابز و127 محضراً للأسواق تتعلق بمخالفات نقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات، وبيع بأسعار زائدة، وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير محضر جنح بمركز ومدينة منوف ضد صاحب محل بيع دواجن لعرضه دواجن مذبوحة ومعبأة بدون مستندات ومجهولة المصدر، وتم تحرير 4 محاضر جنح بمركزي تلا وقويسنا ضد أصحاب محال جزارة وبقالة لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح.

وأكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الوحدات المحلية وقطاعات التموين والصحة والطب البيطري لضمان توافر السلع الاستراتيجية التي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.