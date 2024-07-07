وزير الزراعة يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد

بعث علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد 1446 هـ.

وقال فاروق انه بمناسبة العام الهجري الجديد؛ يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن كافة العاملين بالقطاع الزراعي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجموع الفلاحين في مصر، ان اتقدم لسيادتكم في هذه المناسبة، بخالص التهاني وأصدق الامنيات، داعيا الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة وسلام وأمان على مصر والمصريين، وان يعم الخير على منطقتنا العربية والاسلامية.

واشار وزير الزراعة إلى أن هذه المناسبة تجسد أسمى معاني الجهاد لنشر مبادئ الدين الاسلامي، في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة التي تحمل العديد من الدروس العظيمة، من بينها الإرادة والصمود والمثابرة والتضحية لتحقيق الأهداف النبيلة.



وتابع فاروق: أدعو الله تعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى على مصر بكل تقدم ورقي ورفعة وازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة لهذا الوطن.. وكل عام وسيادتكم بخير.