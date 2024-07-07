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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير خارجية لبنان الأسبق: سيناريوهات خطرة وأهداف إسرائيلية على الحدود اللبنانية

عدنان منصور وزير
عدنان منصور وزير خارجية لبنان الأسبق
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قال عدنان منصور وزير خارجية لبنان الأسبق، إنّ لبنان يشهد تصعيدا عسكريا من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع، إذ تستهدف مواقع لبنانية بعيدة عن إطار الاشتباك المتعارف عليه.

وأضاف "منصور"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا التصعيد يواجه برد فعل أقوى من حزب الله، وبالتالي، فإن الفعل له رد فعل.

وتابع وزير خارجية لبنان الأسبق: "نخشى أن يأخذ هذا التصعيد منحاه الكبير لكي يشمل مناطق أخرى قد تتعدى الإطار الذي شهده القتال في الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة".

وأكد، أن التصعيد يكون من قبل إسرائيل وليس حزب الله، وما تستهدفه إسرائيل من اغتيالات وعمليات بعيدة عن الحدود اللبنانية الفلسطينية تصل إلى البقاع يعني أن إسرائيل لا تريد تهدئة الأوضاع حتى الآن أو الالتزام بقواعد الاشتباك الخاص الذي كان حاصلا.

عدنان منصور وزير خارجية لبنان الأسبق الاحتلال الإسرائيلي حزب الله