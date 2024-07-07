وزير الكهرباء يتابع مستجدات تخفيف الأحمال والعمل على استقرار التغذية

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعاً مع المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء للوقوف على مستجدات موقف الأحمال الكهربائية والعمل على استقرار التغذية الكهربائية والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة ، يأتي ذلك في اطار تكليفات القيادة السياسية بإيجاد حلول سريعة وقاطعة لاستقرار التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات وفقا للجدول الزمنى المحدد .

وأكد عصمت أنه جارى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتخطى الأزمة وتأمين التغذية الكهربابائية وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة

كما أكد أنه جارى العمل على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية ، لتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى

مشيراً أنه جارى العمل حالياً على الإسراع في دخول قدرات من الطاقة المتجدده على الشبكة الموحدة

استعرضت المهندسة صباح نائب وزير الكهرباء اهم التحديات لتحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء والجهود المبذولة لدعم شبكات النقل والتوزيع على مختلف الجهود لتحسين الكفاءة وخفض الفقد وتحسين القدرة لنقل الطاقة الكهربائية من كافة مصادر الانتاج وفقا للمعايير العالمية ومن خلال تشغيل اقتصادى للمحطات لتعظيم عوائدها بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وترشيد استهلاك مستلزمات التشغيل وصولاً إلى الجودة والكفاءة ،

واكد عصمت ان توفير الطاقة الكهربائية لكل من يطلبها بجودة واستمرارية واستقرار من اهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية ، بالإضافة الى التوسع فى سياسة تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في نصيب الطاقة وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص .