إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إنطلاق أول أيام المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ، قامت في أول أيام المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بتنفيذ إزالة لعدد 22 حالة تعدى علي مساحة 5130 متر مباني و8 حالات تعدي بمساحة 14 فدان و15 قيراط و12 سهم على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.