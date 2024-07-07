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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الأوقاف» تفتتح 10 مساجد الجمعة المقبلة

افتتاح مساجد
افتتاح مساجد
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تفتتح وزارة الأوقاف، 10 مساجد، يوم الجمعة الموافق 12 / 7 / 2024م، منها 6 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و 4 مساجد صيانة وتطويرًا.

ويصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2024 م حتى تاريخه 26 مسجدًا منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 4 مساجد صيانة وتطويرًا.

وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 12 / 7 / 2024م عدد  12107 مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و 731 مليون جنيه.

وقالت الوزارة، إن الجدير ذكره أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق.
وجاءت كالتالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية البحيرة

1.  مسجد  الجنايني – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير 
2.  مسجد الرحمن – قرية الطامية – مركز المحمودية

مديرية المنوفية
م المسجد وعنوانه
3.  مسجد العجمي – شوشاي - أشمون
4.  مسجد سيدي خليل – شوشاي - أشمون

مديرية الفيوم
م المسجد وعنوانه
5.  مسجد عزبة ذنكت  - قرية السعدة – مركز إطسا
6.  مسجد عبد الرحمن بن عوف – قرية اليوزباشي - طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية كفر الشيخ
1.  مسجد الوحدة – مدينة سيدي سالم

مديرية أسيوط
م المسجد وعنوانه
2.  مسجد المجذوب – دير القصير - القوصية
3.  مسجد عطية بيومي – القصير - القوصية

مديرية الشرقية
م المسجد وعنوانه
4.  مسجد العزازية الكبير – أبو كبير

وزارة الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة افتتاح مساجد