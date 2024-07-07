«الأوقاف» تفتتح 10 مساجد الجمعة المقبلة

تفتتح وزارة الأوقاف، 10 مساجد، يوم الجمعة الموافق 12 / 7 / 2024م، منها 6 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و 4 مساجد صيانة وتطويرًا.

ويصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2024 م حتى تاريخه 26 مسجدًا منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 4 مساجد صيانة وتطويرًا.

وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 12 / 7 / 2024م عدد 12107 مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و 731 مليون جنيه.

وقالت الوزارة، إن الجدير ذكره أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق.

وجاءت كالتالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية البحيرة

1. مسجد الجنايني – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير

2. مسجد الرحمن – قرية الطامية – مركز المحمودية

مديرية المنوفية

م المسجد وعنوانه

3. مسجد العجمي – شوشاي - أشمون

4. مسجد سيدي خليل – شوشاي - أشمون

مديرية الفيوم

م المسجد وعنوانه

5. مسجد عزبة ذنكت - قرية السعدة – مركز إطسا

6. مسجد عبد الرحمن بن عوف – قرية اليوزباشي - طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية كفر الشيخ

1. مسجد الوحدة – مدينة سيدي سالم

مديرية أسيوط

م المسجد وعنوانه

2. مسجد المجذوب – دير القصير - القوصية

3. مسجد عطية بيومي – القصير - القوصية

مديرية الشرقية

م المسجد وعنوانه

4. مسجد العزازية الكبير – أبو كبير