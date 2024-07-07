«الأوقاف» تفتتح 10 مساجد الجمعة المقبلة

تفتتح وزارة الأوقاف، 10 مساجد، يوم الجمعة الموافق 12 / 7 / 2024م، منها 6 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و 4 مساجد صيانة وتطويرًا.
ويصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2024 م حتى تاريخه 26 مسجدًا منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 4 مساجد صيانة وتطويرًا.
وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 12 / 7 / 2024م عدد 12107 مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و 731 مليون جنيه.
وقالت الوزارة، إن الجدير ذكره أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق.
وجاءت كالتالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية البحيرة
1. مسجد الجنايني – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير
2. مسجد الرحمن – قرية الطامية – مركز المحمودية
مديرية المنوفية
م المسجد وعنوانه
3. مسجد العجمي – شوشاي - أشمون
4. مسجد سيدي خليل – شوشاي - أشمون
مديرية الفيوم
م المسجد وعنوانه
5. مسجد عزبة ذنكت - قرية السعدة – مركز إطسا
6. مسجد عبد الرحمن بن عوف – قرية اليوزباشي - طامية
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية كفر الشيخ
1. مسجد الوحدة – مدينة سيدي سالم
مديرية أسيوط
م المسجد وعنوانه
2. مسجد المجذوب – دير القصير - القوصية
3. مسجد عطية بيومي – القصير - القوصية
مديرية الشرقية
م المسجد وعنوانه
4. مسجد العزازية الكبير – أبو كبير