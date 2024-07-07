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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 295 حالة إشغال طريق مخالف بطرق وشوارع البحيرة (صور)

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

ووجهت محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركة المرورية.

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة  بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين أسفرت بمركز ومدينة دمنهور تم تنفيذ حملة مكبرة بنطاق عدة مناطق بالتنسيق مع شرطة المرافق  أسفرت عن رفع 218 حالة اشغال.

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 77 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك.

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