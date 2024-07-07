بيطرى الشرقية يُنظم ندوة تفاعلية لتنشيط التأمين على الثروة الحيوانية بالقنايات

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية ، وذلك من خلال الإستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

و أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام مديرية الطب البيطري بالشرقية بتنظيم ندوة تفاعلية فى مجال التأمين على الثروة الحيوانية و تذليل العقبات ، و ذلك بمدينة القنايات بحضور كلاً من المهندس محمد خالد من صندوق التأمين على الماشية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية و رئيس قسم و أطباء التأمين بالمديرية وأطباء الإرشاد والتأمين.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الندوة جاءت لمناقشة أهمية التأمين على الثروة الحيوانية و ما يقدمه التأمين من خدمات للمربين و تذليل العقبات التى تواجه عملية التأمين للحفاظ على الثروة الحيوانية و زيادة إنتاجيتها و لتلافى الخطر الذى قد يتعرض لها المربين نتيجة النفوق أو الذبح الإضطراري و الحرق.