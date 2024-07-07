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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بيطرى الشرقية يُنظم ندوة تفاعلية لتنشيط التأمين على الثروة الحيوانية بالقنايات

ندوة الطب البيطري
ندوة الطب البيطري
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أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية  ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية ، وذلك من خلال الإستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

و أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام مديرية الطب البيطري بالشرقية بتنظيم ندوة تفاعلية فى مجال التأمين على الثروة الحيوانية و تذليل العقبات ، و ذلك بمدينة القنايات بحضور كلاً من المهندس محمد خالد من صندوق التأمين على الماشية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية و رئيس قسم و أطباء التأمين بالمديرية وأطباء الإرشاد والتأمين.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الندوة جاءت لمناقشة أهمية التأمين على الثروة الحيوانية و ما يقدمه التأمين من خدمات للمربين و تذليل العقبات التى تواجه عملية التأمين للحفاظ على الثروة الحيوانية و زيادة إنتاجيتها و لتلافى الخطر الذى قد يتعرض لها المربين نتيجة النفوق أو الذبح الإضطراري و الحرق.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية التأمين على الماشية الثروة الحيوانية الطب البيطري بالشرقية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية