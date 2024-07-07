طلاب حقوق أسيوط في زيارة للمحكمة الدستورية العليا بالقاهرة

نظمت كلية الحقوق جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، يوم السبت 6 من يوليو؛ زيارة علمية للطلاب إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، برفقة الدكتور رجب كحلاوي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وبمشاركة (38) طالباً، وطالبة.

كان في استقبال وفد الجامعة؛ المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا؛والذين رحبوا بالوفد الطلابي، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة.

وتضمن برنامج الزيارة، لهذا الصرح القضائي الشامخ؛ حضور الطلاب لإحدى الجلسات بقاعةالمحكمة، وقدم المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمةالدستورية العليا؛ محاضرة للطلاب؛ عن أهمية العلم، والتعلم، وقيمة، ومكانة كلية حقوق جامعة أسيوط بين الجامعات المصرية، موضحا أهمية القراءة، والاطلاع المستمر في مختلف المجالات، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة المطلوبة في سوق العمل؛ حتى يكونوا متميزين في وظائفهم المستقبلية، كما اشتمل برنامج الزيارة على محاضرة تعريفية للمستشار طارق عبدالقادر؛ المستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ؛ حول نشأة المحكمة الدستورية، وطبيعة عملها، وآليات التعيين بالمحكمة الدستورية العليا، واختصاصاتها، وكيفية تحريك الدعوى أمامها، وكيفية الفصل في الدعاوى الدستورية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ أهمية هذه الزيارة في تعزيز ثقافة الوعي القانوني لدى طلاب الكلية، وتزويدهم بالمهارات، والخبرات القانونية اللازمة، مشيراً إلى حرص الجامعة، على تنمية مهارات، وقدرات الطلاب الشخصية، والأكاديمية ، وتنفيذ أنشطة ذات صلة بالدراسة النظرية، وتنظيم زيارات ميدانية دراسية للطلاب.

وثمن رئيس جامعة أسيوط؛ الدور الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا العريقة، منذ نشأتها وحتى الآن؛ باعتبارها أهم صرح قانوني عريق؛ في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق، والحريات.

ومن جانبه، وجه الدكتور دويب صابر ؛ الشكر للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، على موافقته بحضور الطلاب للجلسات داخل أروقة المحكمة الدستورية؛ حتى يتمكنوا من متابعة إدارة الجلسات داخل المحكمة الدستورية العريقة، منوهاً أن تلك الزيارات التدريبية تأتي ضمن خطة الكلية؛ للتدريب العملي للطلاب.

وفي نهاية الزيارة؛ أهدى المستشار رجب سليم؛ مؤلفاته الشخصية إلى كلية الحقوق، إلى جانب الكتب، والمؤلفات الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا لكلية الحقوق .

شارك في الزيارة وفد من جامعة أسيوط ضم؛ الدكتور محمد عبدالعليم أستاذ مساعد بقسم تاريخ القانون ومدير برنامج الحقوق باللغة الإنجليزية، والدكتورة رغداء عبدالمحسن أستاذ مساعد بقسم قانون العمل ، والدكتورة مريم عبدالملك القمص مدرس قانون المرافعات وعضو مجلس النواب، والدكتور عبدالفتاح سعيد، والدكتور محمود رشاد مدرسين مساعدين بقسم القانون العام، والدكتور إياد أحمد عبدالمولى معيد بقسم القانون المدنى ببرنامج اللغة الإنجليزية، والدكتور أشرف جاب الله مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، إلى جانب عدد من موظفى رعاية الشباب بالكلية.