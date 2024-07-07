10 فرق إطفاء و6 طائرات اسرائيلية لإخماد حرائق بالجليل الأسفل

أفاد إعلام إسرائيلي،اليوم الأحد، أن 10 فرق إطفاء و6 طائرات تعمل بمنطقة الجليل الأسفل لإخماد حرائق نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان، وذلك وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

واندلعت اليوم حرائق في مناطق مفتوحة بالمستوطنات الشمالية جراء القصف الصاروخي من الجنوب اللبناني، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية .

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع في قطاع غزة.

وفي سياق متصل،أعلن حزب الله، اليوم، عن استهداف قاعدة إسرائيلية بالمنطقة الشمالية غرب طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وتدور اشتباكات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.