«ديبالا» يقترب من النصر السعودي في الميركاتو الصيفي

كشفت بعض التقارير الإيطالية، عن محاولة نادى النصر السعودي، للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب روما، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

لم تكن تلك التقارير هى الأولى، لارتباط النجم الأرجنتينى ديبالا مع الدوري السعودى للمحترفين، بل كانت حاضره فى الموسم الماضي، والتي أكدت اهتمام كل من أدارات النصر والاتحاد والشباب.

ووضع النصر السعودي ديبالا، مرة أخرى ضمن اهتماماته في الصيف الجاري، لمزاملة كريستيانو رونالدو كما كان الحال في أيام يوفنتوس، حسبما كشف موقع "توتو سبورت" الإيطالي.

عرض النصر السعودي

وكشف التقرير أن النصر قدم عرضا كبيرًا لديبالا، لمدة 3 سنوات، براتب سنوي 20 مليون يورو.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الأرجنتيني تبلغ نحو 12 مليون يورو، ومتاح فقط حتى 31 يوليو الجاري.

وحسبما ذكرت بعض التقارير في وقت سابق، أن ديبالا يرغب في الاستماع للعروض السعودية، لكن أولويته في الوقت ذاته هي التفاوض من أجل التوقيع على عقد جديد مع روما، يضمن له البقاء في القارة العجوز.

وانضم باولو ديبالا إلى روما في يوليو 2022، قادما من يوفنتوس، بعقد يمتد حتى 2025.