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الأحد 07 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق أولى فعاليات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء بالشرقية

برنامج مشواري
برنامج مشواري
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نفذت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب بمديرية الرياضة بالشرقية اليوم الاحد  فعاليات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء والذي يستهدف المرحلة السنية من 10- 14 عام وذلك لأعضاء مركز شباب السعديين التابع لإدارة شباب منيا القمح.

وأوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة أن برنامج مشواري والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونسيف يهدف إلى تمكين الشباب والفتيات من أجل مستقبل أفضل لهم ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية من خلال إكسابهم مهارات وخبرات تؤهلهم لسوق العمل وإقامة مشروعات خاصة بهم.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات برنامج مشواري والتي من المقرر تنفيذها على مدار ثلاث أيام تتضمن محاور البرنامج  التدريبي على مجموعة من المهارات الحياتية ( معرفة الذات ومهارات التواصل ومهارات العرض والتقديم ومهارات إدارة الوقت) ويتم تقديمها من خلال سفراء برنامج مشواري بمحافظة الشرقية المعتمدين من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف.

الإدارة المركزية لتمكين الشباب الشباب والرياضة الشباب والفتيات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني