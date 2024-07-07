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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمي بكالوريوس كلية التربية النوعية بنسبة 91,74%

اعتماد نتيجة بكالوريوس
اعتماد نتيجة بكالوريوس كلية التربية النوعية
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اعتمد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية  اليوم نتيجة تراكمي بكالوريوس كلية التربية النوعية للعام الجامعي 2024/2023 دور مايو بنسبة نجاح 91,74%.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن الكلية تضم ٦ اقسام علمية مشيرا أن  عدد الطلاب المتقدمين  للامتحان بالفرقة الرابعة بجميع الشعب بلغ عددهم 1319 طالب وطالبة نجح متهم 1210 و حصل  منهم 26 طالب وطالبة علي تقدير ممتاز و236 علي تقدير جيد جدا و654 علي تقدير جيد بينما حصل 294علي تقدير  مقبول.

وأضاف الدكتور محمد زيدان عميد الكلية أن نسبة النجاح  بقسم الإقتصاد المنزلي بلغت  89,86% وفي قسم التربية الفنية نسبة النجاح 94,21% وفي قسم التربية الموسيقية بلغت نسبة النجاح89,66% وفي قسم الإعلام والصحافة والإذاعة بنسبة نجاح 96,20% وفي قسم الإعلام التربوي والمسرح نسبة النجاح 84,13% وقسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي بلغت نسبة النجاح 93,30%.

الاقتصاد المنزلي التربية النوعية التربية الموسيقية التربية الفنية جامعة المنوفية