ضبط عاطل بحوزته حشيش وهيروين بـ مليون و750 ألف جنيه في القليوبية

ألقت مباحث القليوبية اليوم الأحد، القبض على عاطل في كفر شكر لإتجاره في المخدرات بحوزته حشيش وهيروين وسلاح ناري، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود معلومات بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المتهم يتخذ من دائرة مركز شرطة كفر شكر مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي وأنه يحوز سلاح ناري.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهم وبحوزته كمية من الحشيش والهيروين وسلاح ناري فرد خرطوش، وقدرت المضبوطات بنحو مليون و750 ألف جنيه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.