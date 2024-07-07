إصلاح انفجار خط مياه بعد انقطاعها عن 3 قرى بالشرقية

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بمعداتها لسرعة إصلاح خط المياه المغذي لناحية مدينة القنايات بعد تعرضه لانفجار مفاجئ ادي لانقطاع المياه عن قري شيبة و النكارية و منشية مبارك.

وأصدرت محافظة الشرقية بيانا جاء فيه: وقع انفجار خط مياه 200 ملي قطر 8 بوصة أخر طريق عمر شاهين اتجاة القنايات يخدم منشية مبارك وشيبه والنكارية أدى إلى ضعف المياه وتم تشغيل خطوط بديلة بفتح محطة خط 10 والمحطة المرشحة بشارع السلام وتستغرق مدة الإصلاح 4 ساعات لتعود المياه إلى طبيعتها .

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد عقد اجتماعا في ضوء تكرار ازمة انفجارات خطوط مياه الشرب وأصدر تكليفات عاجلة لمسئولي الري و مياه الشرب حيث كلف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بعمل حصر شامل لمآخذ الري الزراعي الخاصة غير المستخدمة واتخاذ ما يلزم نحوها حفاظا علي البنية التحتية وبإعداد خريطة تفصيلية موضح بها كافة خطوط مياه الري الرسمية والخاصة وذلك بالتعاون مع الإدارات الزراعية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للإستعانة بها في حالة الأزمات.

كما تم تشكيل لجنة من رئاسة حي أول وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة المركزية للموارد المائية والري للنزول وإجراء المعاينات اللازمة على الطبيعة ووضع الحلول المقترحة والعاجلة لتنفيذ أعمال التطهير ماخذ المياه لضمان وصول الخدمة بصورة جيدة للمحطة وضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وإدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام لوضع خريطة واضحة لخطوط مياه الشرب على الطبيعة وذلك لسرعة التصرف وإيجاد حلول بديلة وعاجلة تضمن عدم انقطاع مياه الشرب ووصولها للمنازل في حالات الإصلاح والطوارئ.