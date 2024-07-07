جامعة قناة السويس تبحث تعزيز التعاون مع جامعة فوجو للعلوم التطبيقية بالصين

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس - اليوم الأحد وفدًا رفيع المستوى من جامعة فوجو للعلوم التطبيقية بمقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، برئاسة الدكتور وانغ جيان شين، نائب رئيس الجامعة، ويأتي هذا اللقاء في إطار بحث سبل التعاون العلمي والمهني بين الجانبين.

وخلال الاجتماع - ناقش الجانبان إمكانيات التعاون في العديد من المجالات الحيوية، مع التركيز بشكل خاص على الهندسة بفروعها المختلفة، إضافة إلى مجالات إدارة الأعمال والاقتصاد والسياحة، إلى جانب التدريب والتبادل الطلابي وزيارات أعضاء هيئة التدريس.

هذا ورحب الدكتور ناصر مندور بالوفد في رحاب الجامعة، مُعرباً عن اعتزازه وتقديره لدعم أواصر التعاون مع الجانب الصيني، مشيراً إلى أن الجامعة لها النصيب الأكبر على مستوى الجامعات المصرية في هذا التعاون البناء، مُطالباً بضرورة العمل على زيادة برامج الزيارات لأعضاء هيئة التدريس بين الجانبين، والتبادل الطلابي، لافتاً إلى أن الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية لديها الآن 30 طالب وطالبة بكلية بكين لتكنولوجيا المعلومات في رحلة علمية تدريبية في إطار التعاون المبرم بين الجامعتين، مشيراً إلى أن الجامعة لديها 3 مصادر لتدريس اللغة الصينية، فضلا عن ثلاث كيانات كبرى هى:الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ، معهد الاستزراع السمكي، معهد كونفوشيوس

ومن جانبه أوضح وانغ جيان شين أن جامعة فوجو تمتاز بسمعة طيبة في الصين بمجال التدريب الفني، وتضم 40 تخصصًا مختلفًا، كما تتميز بعقد اتفاقيات تعاون مع العديد من الدول مثل تايلاند وإندونيسيا وسريلانكا ونيجيريا، مما يعزز مكانتها كجامعة دولية رائدة في هذا المجال.

وفي حديثه عن أهمية هذا التعاون - أكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تسعى دائمًا إلى توسيع آفاقها العلمية والفنية والمهنية من خلال التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة خاصة الصينية.

وأشار إلى أن التعاون مع جامعة فوجو سيسهم في تعزيز القدرات البحثية والتعليمية للجامعة، مما سينعكس إيجابًا على جودة التعليم والتدريب المقدم للطلاب.

من جانبه، أعرب الدكتور وانغ جيان شين عن سعادته بزيارة جامعة قناة السويس وأبدى تفاؤله بإمكانية إقامة شراكة مثمرة بين الجامعتين. ومؤكدا على أن جامعة فوجو تتطلع إلى تبادل الخبرات والمعرفة مع جامعة قناة السويس، خاصة في المجالات التقنية والفنية التي تتميز بها الجامعتان.

حضر اللقاء - الدكتور أمير عبد الرحمن عباس مدرس اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة قناة السويس.

واختتم اللقاء بجولة قام بها الوفد الصيني بمعهد كونفوشيوس، حيث أبدوا إعجابهم بجامعة قناة السويس.