حزب إرادة جيل: الحوار الوطني أحدث حراكا غير عاديا بين كل أطياف المجتمع

أكد تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل»، إن الحوار الوطني أحدث حراكًا كبيرًا بين كل أطياف المجتمع، منذ أن أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية، إذ نتج عنه مخرجات جرى صياغتها من قبل مجلس الأمناء، وأرسلت للحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأضاف «مطر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني نقطة مهمة للغاية فى بداية العلاقة بين المواطن والحكومة، مشددًا على أن الكل يضع آمالا وطموحات على الحكومة الجديدة لتحقيق ما يأمل فيه المواطنون.

وتابع، أن دور الحكومة القيام بذلك في إطار الإمكانات المتاحة، لافتًا إلى أنّ عليها حل تلك الموضوعات، ومن ثم، فإن الحوار الوطني ينقل آمال وطموحات المواطن بسبب ضمه تيارات سياسية مختلفة وبه كل الأحزاب المختلفة.