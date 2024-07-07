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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"بإنتاج سعودى".. فيلم جديد يجمع السقا وأحمد فهمى

أحمد فهمى
أحمد فهمى
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أعلن المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إنتاج فيلم جديد يجمع الفنان أحمد السقا والفنان أحمد فهمى، وذلك ضمن سلسلة مشاريع فنية لنجوم الفن المصرى.

ووجه الفنان أحمد فهمى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، رسالة إلى المستشار تركى آل شيخ، بعدما أعلن الأخير عن الفيلم فى حلقة أمس من برنامج الحكاية مع الإعلامى عمرو أديب.

https://www.instagram.com/reel/C9GOgB_NOB7/?igsh=MTB2Z3IxMDBvbnVscA==

وعلق فهمى على الفيديو "أحمد وأحمد، كل الشكر والتقدير لمعالى المستشار تركى آل شيخ على هذا الدعم الكبير، وإن شاء الله نعمل حاجه تليق بيكم مع اخويا الكبير النجم أحمد السقا، أحد مشاريع صندوق بيج تايم القادمة، انتظرونا".

وأعلن المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إنشاء صندوق "بيج تايم"، إلى جانب إنشاء ستوديوهات على مستوى عالمى، والشراكة على إنتاج العديد من الأفلام المصرية بطولة أبرز نجوم السينما المصرية.

يشارك الفنان أحمد فهمى فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "عصابة المكس"، الفيلم بطولة أحمد فهمى، بيومى فؤاد، أوس أوس، لبلبة، روبي، محمد لطفى، حاتم صلاح، والإخراج حسام سليمان.

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