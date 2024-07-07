إدارة الحوار الوطني تهنئ الشعب المصري بالعام الهجري الجديد

تقدمت إدارة الحوار الوطني، بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1446، سائلين الله عز وجل أن يجعله عام خير وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد عقد اجتماعًا، أمس السبت، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

بدأ الاجتماع بتقديم التهنئة لكلا من: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لاختيارهما ضمن التشكيل الوزاري الجديد، كما توجه أعضاء مجلس الأمناء بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اختياره اثنين من مجلس أمناء الحوار الوطني كوزراء ضمن التشكيل الجديد، مما يعكس تقدير ودعم الدولة للحوار الوطني، واستمرارهما بعضوية مجلس أمنائه مما يزيد من جسور التواصل بين الحوار والحكومة.

ويؤكد مجلس أمناء الحوار الوطني على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع السادة الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وطبقًا للائحة مجلس أمناء الحوار الوطني، توافق المجلس أمس السبت، على ملئ المكان الشاغر بوفاة الدكتور محمود علم الدين، بأشرف الشبراوي أمين عام حزب الإصلاح والتنمية حتى يكتمل تشكيل مجلس الأمناء بالعدد المقرر وهو ٢١ عضوًا.

وناقش الحوار الوطني، أمس السبت، عددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى، وجار إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي.

وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.

وقرر المجلس الانعقاد يوم السبت المقبل، لوضع جدول الأعمال العاجل لهذه القضايا وغيرها، بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.