محافظ الوادي الجديد يستقبل وفدا صينيا في أول أيام عمله بعد حلف اليمين

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، وفدا صينيا في أول يوم عمل له بالمحافظة عقب عودته لها بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية لاستمراره كمحافظ للوادي الجديد لفترة ثالثة.

وتضمن اليوم الأول للمحافظ، جولة تفقدية للوفد الصيني الذي يزور المحافظة لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الاستثمار المختلفة خاصة في الزراعة والصناعة، كما ترأس المحافظ اليوم المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور كافة القيادات التنفيذية للمحافظة، أعقبه احتفال ديني بمناسبة العام الهجري الجديد بقاعة الديوان العام بمدينة الخارجة.

من ناحية أخرى، أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء أعمال رفع كفاءة مقر العقار التابع للمحافظة بحي السادات بمحافظة أسيوط بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة ١٠ مليون جنيه، والذي جرى تخصيصه لإنشاء وحدات فندقية يخصص عائدها لصالح مؤسسة التكافل الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أنه تم تكليف الوحدة المحلية لمركز الخارجة بتنفيذ أعمال رفع الكفاءة للعقار المكون من ٦ طوابق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، و تنمية موارد مؤسسة التكافل للوفاء بدورها في دعم الحالات الأكثر احتياجًا والأسر المستحقة.