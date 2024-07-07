بالصور.. زيارة مفاجأة لوزير العمل إلى "القومى لدراسات السلامة" ومديرية القاهرة

تَفقّد محمد جبران وزير العمل، في زيارة مفاجئة، صباح اليوم الأحد، المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمنطقة ميدان الحجاز ،بمصر الجديدة،و الذي تأسس،بقرار جمهوري رقم 932 لسنة 1996..

وتَجّول الوزير جبران داخل معامل ،وأقسام ،وإدارات "المركز" ،للوقوف على الوضع الحالي ،والرؤية المُستقبلية ،ووعد بمواجهة كافة المُشكلات،والمُعوقات،من أجل عودة دور المركز الريادي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ،في مجال التدريب ،وتقديم الخدمات الميدانية، والمشُورة الفنية للمنشأت الصناعية لمعاونتها في وضع الوسائل المُلائمة للحد من مخاطر العمل ،وأضراره في مختلف القطاعات،والتوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل،لحماية العامل وأدوات الإنتاج ،تحت شعار "بالوعي نُحقق العمل الأمن "،وبرؤية" أن تُصبح مصر مرجع عربي في بناء وتطبيق نظم السلامة والصحة المهنية"..

كما تَفقّد "الوزير"، مقر مديرية العمل بالقاهرة ،بمبنى مركز السلامة والصحة المهنية ،وحَثّ العاملين على الإنضباط في العمل ،والإلتزام بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ،حيث كان في إستقباله أحمد عزاز مدير المديرية ..

وخلال تفقده "المركز" و"المديرية" اتخذ مجموعة من الإجراءات التأديبية لعدد من العاملين غير المُلتزمين ،وأكد على زيارات مفاجأة مُرتقبة إلى مديريات العمل والمؤسسات التابعة للوزارة...

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