ads
الأحد 07 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. زيارة مفاجأة لوزير العمل إلى "القومى لدراسات السلامة" ومديرية القاهرة

المركز القومي لدراسات
المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تَفقّد محمد جبران وزير العمل، في زيارة مفاجئة، صباح اليوم الأحد، المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمنطقة ميدان الحجاز ،بمصر الجديدة،و الذي تأسس،بقرار جمهوري رقم  932 لسنة 1996..

وتَجّول الوزير جبران  داخل معامل ،وأقسام ،وإدارات "المركز" ،للوقوف على الوضع الحالي ،والرؤية المُستقبلية ،ووعد بمواجهة كافة المُشكلات،والمُعوقات،من أجل عودة دور المركز الريادي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ،في مجال التدريب ،وتقديم الخدمات الميدانية، والمشُورة الفنية للمنشأت الصناعية لمعاونتها في وضع الوسائل المُلائمة للحد من مخاطر العمل ،وأضراره في مختلف القطاعات،والتوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل،لحماية العامل وأدوات الإنتاج ،تحت شعار "بالوعي نُحقق العمل الأمن "،وبرؤية" أن تُصبح مصر مرجع عربي في بناء وتطبيق نظم السلامة والصحة المهنية"..

كما تَفقّد "الوزير"، مقر مديرية العمل بالقاهرة ،بمبنى مركز السلامة والصحة المهنية ،وحَثّ العاملين على الإنضباط في العمل ،والإلتزام بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ،حيث كان في إستقباله أحمد عزاز مدير المديرية ..

وخلال تفقده "المركز" و"المديرية" اتخذ مجموعة من الإجراءات التأديبية لعدد من العاملين غير المُلتزمين ،وأكد على زيارات مفاجأة مُرتقبة إلى مديريات العمل والمؤسسات التابعة للوزارة...

FB_IMG_1720348829174
FB_IMG_1720348829174
FB_IMG_1720348827238
FB_IMG_1720348827238
FB_IMG_1720348824939
FB_IMG_1720348824939
FB_IMG_1720348822280
FB_IMG_1720348822280
FB_IMG_1720348820172
FB_IMG_1720348820172
FB_IMG_1720348814306
FB_IMG_1720348814306
FB_IMG_1720348812050
FB_IMG_1720348812050
FB_IMG_1720348809764
FB_IMG_1720348809764
FB_IMG_1720348807765
FB_IMG_1720348807765
FB_IMG_1720348805814
FB_IMG_1720348805814
FB_IMG_1720348803779
FB_IMG_1720348803779
FB_IMG_1720348801668
FB_IMG_1720348801668
FB_IMG_1720348799488
FB_IMG_1720348799488
FB_IMG_1720348797150
FB_IMG_1720348797150
FB_IMG_1720348794801
FB_IMG_1720348794801
FB_IMG_1720348792315
FB_IMG_1720348792315
FB_IMG_1720348789506
FB_IMG_1720348789506
FB_IMG_1720348786890
FB_IMG_1720348786890
FB_IMG_1720348784377
FB_IMG_1720348784377
FB_IMG_1720348782168
FB_IMG_1720348782168
الخدمات الميدانية السلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل زيارة مفاجأة محمد جبران وزير العمل مدير المديرية مخاطر العمل مديرية العمل