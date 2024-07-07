خبير: أتوقع التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين قريبا

علق خبير في الشئون الإسرائيلية، إسماعيل المسلماني، على موافقة حركة حماس على التهدئة في قطاع غزة بشروط غير مشددة، كما تطرق إلى رفض نهج رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الواضح في الشارع الإسرائيلي.

وقال "المسلماني"، خلال مداخله هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إنه يتوقع أن يجرى التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين قريبا.

وأوضح، أن المشهد في الداخل الإسرائيلي معقد للغاية، مشيرًا إلى أنه لأول مرة المؤسسة الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بالإضافة إلى رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ يدعوان لاتمام الصفقة، لافتًا إلى وجود حالة من الاحتجاج والاحتقان التي وصلت إلى حد الاشتباك والعنف مع الشرطة، بجانب وجود احتجاجات مختلفة مع برنامج نضالي إسرائيلي داخل الشارع الإسرائيلي وأهمها القطاع الاقتصادي الهستدروت أى بين "نقابة العمال"، ومؤكدًا أنه من الممكن لتلك الاحتجاجات هز كرسي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.