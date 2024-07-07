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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية: الكشف 1326 مريضا خلال قافلة طبية علاجية بقرية النزهة

قافلة طبية علاجية
قافلة طبية علاجية بقرية النزهة بالدقهلية
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أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، توقيع الكشف على 1326 مريضا ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية خلال  بقرية النزهة التابعة لمركز المنصورة،  تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

الكشف 1326 مريضا خلال قافلة طبية علاجية بقرية النزهة:

ضمت القافلة 8 عيادات متنوعة منها: (أطفال - باطنة - الجراحة - عظام - جلدية-  أسنان - نساء وتنظيم أسرة)، فضلًا عن معمل طفيليات، وأشعة x ray.
وقال كيل الوزارة أنه جرى الكشف على 257 بعيادة الباطنة، و 152 طفل بعيادة الأطفال، و107 بعيادة الجراحة و165 بعيادة الأسنان، و 208 بعيادة العظام، و104 بعيادة الرمد، و154 بعيادة الجلدية، و 179 سيدة بعيادة النساء وتنظيم الأسرة.

وأضاف مكين انه  جرى عمل 299 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و69 حالة أشعة عادية، وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات لـ 110 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 20 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 10 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.
ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 33 ندوة تثقيفية، و115 حالة استبيان، مؤكدًا على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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قافلة طبية علاجية بقرية النزهة بالدقهلية

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